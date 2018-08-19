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‘ABD bölgede tebaa arıyor’

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Arap halklarının Türkiye'nin mücadelesini kalpten desteklediğini belirterek, "ABD yönetiminin bölgede dost veya müttefik değil tebaa arayışında olduğunu" söyledi

19 Ağustos 2018 Pazar 15:44
‘ABD bölgede tebaa arıyor’

Merzuki, Türkiye'ye karşı yürütülen spekülatif atak ve son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arap halklarının geçen yüzyılda sömürgeciliğe karşı şimdi de "tiranlık ve az gelişmişliğe karşı" ikinci bağımsızlık mücadelesinde olduğunu belirten Merzuki, Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve ekonomik spekülatif atakların arkasında Washington, İsrail ve bazı bölgesel ülkelerin bulunduğu görüşünü dile getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, "Türkiye'de casusluk ve terör örgütleri adına faaliyet" suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması talebinin ise "ABD Başkanı Donald Trump için sadece bir mazeret olduğunu Amerika'nın Türkiye'ye saldırmak için başka bir mazeret bulacağını" savundu.

Merzuki, Arap halklarının Türkiye tecrübesine her zaman olumlu bir şekilde baktığını ve bundan ilham aldığını ifade ederek, bazı Arap rejimlerinin ise Türkiye'ye düşmanca tavrının arkasında bu gerçeğin yattığı değerlendirmesinde bulundu.
AA

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