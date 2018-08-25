ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor

ABD'li düşünür Batılı ülkeler ve Amerikan yetkililerinin 'Ortadoğu'da İran'ın yıkıcı rolü' şekilde lanse ettikleri şeyin reddederek, Washington'un bölgedeki en gerici rejimleri desteklediğini hatırlatarak, bu iddialara meydan okudu.

İran halkının 1979'da Amerika'nın bölgedeki kuklası Şah rejimini devirmekle ABD açısından asla affedilemez çok büyük bir girişimde bulunduğunu açıklayan Noam Chomsky, 'bundan dolayı da ABD, İran'a her zaman düşman gözüyle bakmaktadır' dedi.

Bölgedeki en radikal ve diktatör rejimlerin Amerika'nın desteğinde olduğunu söyleyen Chomsky, ABD'nin desteğindeki Suudi Arabistan ve BAE'nin ise Yemen'de savaş suçu işlediğini söyledi.

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