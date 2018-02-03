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ABD, Brics ülkelerinde karışıklık istiyor

ABD Dışişleri Bakanı, 1999'dan beri ABD destekli darbe girişimlerinin fiyaskoya dönüştüğü Venezüella'dan hala umut kesmediklerini ifade etti. Tillerson, Güney Amerika'da kriz çıktığında ordunun müdahale etmesi geleneğinin Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya karşı tekrarlanabileceğini öne sürdü

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:39
ABD, Brics ülkelerinde karışıklık istiyor

Latin Amerika'da 5 ülkeyi kapsayan turuna Meksika'dan başlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, öncesinde Teksas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'nin başını çektiği ambargolar yüzünden büyüyen ekonomik krizin de etkisiyle siyasi krizlerle boğuşan Venezüella ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

ABD'nin Venezüella'da rejim değişikliğini ya da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesini savunmadığını, ama en kolay çözümün kendiliğinden iktidarı bırakması olacağını öne süren Tillerson, Venezüella'nın 1999-2013 arasındaki Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sosyalist yönetimi emanet ettiği Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini de iddia etti.

''Mutfakta aşırı hararetten duramaz olursa, eminim Küba'da kendisine plaj kenarında güzel bir villa tahsis edecek dostları vardır'' dedi. ''Güney Amerika ülkeleri ve Venezüella'nın tarihinde işler çok kötü gittiğinde, liderlik halka hizmet edemez hale geldiğinde, ordunun değişimi başlattığı zamanlar sık sık görülür'' diye devam eden Tillerson, bununla birlikte Maduro'ya darbe yapılacağına dair ellerinde istihbarat bulunmadığını söyledi.

Venezüella'daki ekonomik krizden 'yolsuzluk yapan ve düşmanlık güden Maduro rejiminin sorumlu olduğunu' öne süren ABD Dışişleri Bakanı, ''Bu insan eliyle gerçekleştirilen bir çöküş. Dünyanın bilinen en büyük petrol rezervleri Venezüella'da ama Venezüella halkı açlık ve hastalık yüzünden ölüyor'' dedi.

ABD'nin Küba ve Venezüella'ya yönelik yaptırımlarını,  Kanada ile AB'nin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Venezüellalı bazı yetkillilere uyguladığı yaptırımları öven Tillerrson, Küba ve Venezüella'ya demokrasiye geri dönene kadar baskı uygulamaya devam edeceklerinden söz etti.

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Anahtar Kelimeler:
BrıcsABDMaduroVenezüella
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