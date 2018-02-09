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ABD'de Aç-kapa hükümet

ABD'de bir Cumhuriyetçi senatörün partiler üstü bütçe anlaşmasını bloke etmesi üzerine yeniden "kepenk kapatan" hükümet, birkaç saat sonra yeterli sayıda senatörün oyuyla yeniden açıldı

09 Şubat 2018 Cuma 14:50
ABD'de Aç-kapa hükümet

Üç hafta önce yaşanan bütçe krizi nedeniyle "kapanan" ve iki gün sonra yeniden açılan ABD federal hükümeti, perşembeyi cumaya bağlayan gece ikinci kez kapandı.

Olay, Başkan Donald Trump'ın da üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin mensubu olan Senatör Rand Paul'ün gece yarısından önce partiler üstü bir bütçe anlaşmasını bloke etmesi sonucu gerçekleşti. Paul kararına gerekçe olarak ABD'nin içinde bulunduğu bütçe açığını gösterdi.

Cuma gününün ilk dakikalarında ise "yeterli sayıda" senatörün oyuyla Senato, bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Böylece hükümet yeniden açılmış oldu. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerin birlikte vardıkları anlaşma, 2 yıllık geniş kapsamlı bir bütçe düzenlemesini öngörüyor.

Anlaşmayı içeren kanun teklifi, gelecek iki yılda harcama limitlerinin yükseltilmesi ve federal üst borç sınırının Mart 2019'a kadar artırılmasını planlıyor. Kanun teklifinin ABD Senatosu'ndan geçmesi için 100 senatörün her birinin teklife onay vermesi gerekiyor.

Bütçe anlaşmasının Senato'dan geçtikten sonra, önce Temsilciler Meclisi'ne, onun ardından da Başkan Donald Trump'a gönderilmesi ve olası bir kapanışa başlangıçta engel olunması planlanıyordu. Beyaz Saray İdare ve Bütçe Ofisi'nin üst düzey bir yetkilisi, perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın "ödenekte olası bir sorun çıkmasına karşılık hazırlık yaptığını" söylemişti.

Yetkili, anlaşmanın Trump'ın masasına "gecikmeksizin" gönderilmesi için Kongre üyelerine çağrıda bulunmuştu.

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