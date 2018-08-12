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ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından öldürülüyor

ABD'de her yıl ortalama 3 kişinin polisler tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi

12 Ağustos 2018 Pazar 16:54
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından öldürülüyor

Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin derlediği istatistiklere göre, ABD'de her yıl binden fazla kişi polisler tarafından silahla vuruluyor. Her yıl ortalama 3 kişinin polis tarafından vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen araştırmada, cinayete kurban giden yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 8'inin ölümünden polislerin sorumlu tutulduğu ifade edildi. Polislerin neden olduğu ölümlerin resmi verilerde gösterilenden iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekilen araştırmada,  polis tarafından vurularak öldürülen siyah erkeklerin sayısının beyazlara göre yaklaşık üç kat daha fazla olduğu kaydedildi.

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