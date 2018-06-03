ABD'de iki dağcı hayatını kaybetti

Milli Park Korucuları, Yosemite Vadisi'nin kuzeyinde bulunan granit kaya kütlesinde ip ve tırmanış ekipmanıyla kaya tırmanışı yapan 46 yaşındaki Jason Wells ve 42 yaşındaki Tim Klien'ın sebebi henüz bilinmeyen bir kaza sonucu düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Olayın, milli parkta bir hafta arayla yaşanan ikinci ölümcül kaza olması dikkati çekti. Geçen hafta bir yürüyüşçü vadinin batısındaki Half Dome kayasına çıkarken yağmurda ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti.