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ABD'de sokaklar yine karıştı

ABD’de siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraatine öfkelenen halk, Cuma gününden bu yana gösteriler düzenliyor. Önceki akşam dağılmayı reddeden protestocular yine polisle çatıştı.

17 Eylül 2017 Pazar 19:14
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ABD'de sokaklar yine karıştı

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis'de siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraatine öfkelenen siyahiler gösteriler düzenliyor. Kentte 2011 yılında uyuşturucu sattığından şüphelenilen 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derecede cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için cuma günü beraat kararı verilmesi siyahileri sokağa döktü.

 
Cumartesi günü St. Louis'in konserler ve gece hayatıyla tanınan banliyösü Delmar Loop'da toplanan ve siyahilerin haklarını savunan sloganlar atan göstericiler polisin "dağılın" çağrısına uymadı. Bölgeye zırhlı araçlarla özel giysili yüzlerce polisin sevk edilmesi üzerine bir sokağa sığınan göstericiler, camları kırarak polisle çatışmaya girdi. Polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı, göz yaşartıcı gaz fişeği isabet eden bir kişi ise yaralandı. 


St. Louis'de cuma günü beraat kararı üzerine düzenlenen ve şiddet eylemlerine sahne olan gösteride de en az 30 kişi gözaltına alındı, 11 polis memuru yaralandı. Öte yandan federal savcılar, cinayet ile ilgili yeni bir vatandaşlık hakkı soruşturması açmayacaklarını açıkladı. Bu arada İrlandalı U2 adlı rock grubunun St Louis'de vermeyi planladığı konser gösteri nedeniyle iptal edildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSokaklarSiyahi Genç
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