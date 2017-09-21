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ABD'den Barzani'ye ‘rahat ol’ mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında müzakere çağrısı yaptı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:30
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ABD'den Barzani'ye ‘rahat ol’ mesajı

ABD yönetiminden de Barzani'ye referandumu ertele çağrısı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "ABD sert bir şekilde bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır. Referandum Irak'ın uluslararası müttefikleri istemese dahi yapılan her türlü yardımı etkileyecektir. Bu ise böylesi zor bir durumun en basit gerçeğidir" dedi.

Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında müzakere çağrısı da yapan Nauert, "Bu referandum gerçekleşirse büyük olasılıkla Bağdat'la müzakere olmayacak ve bunun ötesinde uluslararası toplumun müzakereye vereceği desteğin önüne geçilmiş olacak" ifadesini kullandı.

Referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara bedelinin olacağını vurgulayan Nauert, "Referandum Irak Kürt bölgesindeki ticari ilişkileri tehlikeye sokmaktadır ve referandum Irak'ın uluslararası müttefikleri istemese dahi yapılan her türlü yardımı etkileyecektir. Bu ise böylesi zor bir durumun en basit gerçeğidir. Aksine, bizim Kürt liderlere alternatif olarak çağrısını yaptığımız gerçek bir müzakere, Iraklı Kürtlerin haklı dertlerine çözüm sözü barındırmaktadır ve bu bütün Irak halkının yararına olan Bağdat-Erbil arasında yeni ve yapıcı bir yol olacaktır. Referandum süreci Kürtleri bir araya getirdi, yaklaşık iki yıldır ilk defa Kürt parlamentosunu canlandırdı ve önemli konular uluslararası ortamlara taşındı. Referandumun kendisi ABD ve uluslararası toplumun desteklediği alternatif yol göz önünde bulundurulduğunda gereksizdir."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.09.2017 20:38
Anahtar Kelimeler:
Heather NauertErbilBağdatIrakPeşmergeReferandumBarzaniABD
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