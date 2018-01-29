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ABD'den en büyük bomba

Bloomberg sitesi, ABD’nin nükleer olmayan en büyük bombası olan GBU-57’nin modernize edildiğini yazdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
ABD'den en büyük bomba

Bloomberg’e demeç veren ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Yüzbaşı Emily Grabowski’nin verdiği bilgiye göre modernize edilmiş GBU-57 bombaları, 'derinlerde yer alan, iyi korunan yer altı sığınaklarına karşı artık çok daha etkili.

Ağırlığı 13 tonu geçen ve içine 2.5 ton patlayıcı yerleştirilebilen bu bombanın, yerin 61 metre derinliğindeki hedefleri imha edebildiği belirtiliyor. Ayrıca, bu bombayı sadece B-2 bombardıman uçakları taşıyabiliyor.

Bloomberg’in haberinde, bu bombanın, gerekmesi halinde, ’nükleer cephanesi giderek genişleyen’ Kuzey Kore’ye karşı kullanılabileceği de kaydediliyor.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ABD’ye bağlı Guam adasına B-2 bombardıman uçakları konuşlandırılmıştı. Fakat Bloomberg’in haberine göre Guam’a bu uçaklarla GBU-57 bombalarının da götürülüp götürülmediği bilinmiyor.

Guam adası, geçen yıl Kuzey Kore’nin balistik füzelerinin buraya ulaşabileceğinin açıklanması sonra uzun süre gündemde kalmıştı.

Öte yadan GBU serisi bombaları, ‘bombaların anası’ olarak da tabir edilen, 9 bin 797 kilo ağırlığındaki GBU-43 bombasının Nisan 2017’de Afganistan’daki IŞİD militanlarının saklandığı mağara ve tünellerin vurulması ile gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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