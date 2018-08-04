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ABD'den gümrük adımı

Donald Trump yönetimi ABD'ye gümrük vergisi olmadan giren Türk ürünlerini vergilendirmek için gözden geçirme kararı aldı. Ürünler arasında, otomotiv yedek parçaları, mücevherat ve doğal taş bulunuyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
ABD'den gümrük adımı

ABD Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin inceleyeceği ürünlerin ithalat kalemi arasındaki hacmi 1.66 milyar dolar olarak değerlendiriyor. GSP programı adı altında, otomotiv yedek parçaları, mücevher ve doğal taş gibi Türk ürünleri ABD’ye vergisiz olarak giriyordu. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vergisiz ürünleri inceleme kararının rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasıyla alakalı olmadığını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın inceleme kararının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeden saatler sonra alınması dikkat çekti. ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin ABD ürünlerine karşı getirdiği ek gümrük vergilerine cevap olarak inceleme başlatıldığını ifade etti. Gümrüksüz vergi tarifesi (GSP) ABD’nin en eski ticaret programlarından biri. Türkiye 120 ülkenin dahil olduğu bu programın üyelerinden. Türkiye, mayıs ayında, ABD’nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı tedbirleri hayata geçirmeyi planlamıştı.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak. Öte yandan  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" dedi. Pompeo, "Gelecek günlerde bunun olduğunu göreceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD 'li rahip Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirdi.
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