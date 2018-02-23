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ABD'den itiraf geldi

PKK'ya her türlü desteği veren ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz" şeklinde itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı

23 Şubat 2018 Cuma 07:03
ABD'den itiraf geldi

Sözcü Nauert, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan YPG mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

"Afrin'de olup bitenler IŞİD'e karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor" diyen Nauert, şöyle konuştu: "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi IŞİD'le mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."

Nauert, Suriye ordusuyla YPG arasında varıldığı ileri sürülen anlaşmayla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi ve Afrin'de ABD'nin bulunmadığını tekrarladı.

Nauert, ABD'nin Türk hükümetiyle Afrin konusundaki verimli istişarelerini sürdürdüğünü belirtti. Nauert, "Dışişleri Bakanımız, hem Türk mevkidaşıyla hem de Türkiye Cumhurbaşkanı'yla yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki tarafın IŞİD'le mücadeleye yeniden yoğunlaşması gerektiği konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Nauert'e Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşmasından ABD'nin rahatsızlık duyup duymadığı da soruldu.

Washington ve Ankara arasında görece güçlü bir ittifak bulunduğunu kaydeden Nauert, "Türk hükümetiyle aramızda ihtilaflar var. Ancak Türklerle aramızda görece güçlü bir ittifak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişki kurmak istemesi son derece doğal ve biz, onların arasına girmeyeceğiz. Türkiye ile ilişkilerimizden emin olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDAfrinHeather Nauert
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