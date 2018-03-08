ABD'den müttefiklerine çelik torpili

ABD Başkanı Trump Mart ayı başında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söyleyerek çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar Trump'ın 'ticaret savaşları' söylemini yumuşattığı izlenimi veriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Ulusal güvenlik nedeniyle Meksika ve Kanada ile bazı diğer ülkeler için bu süreçte düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler ülke ülke ve vaka vaka yapılacak değerlendirmelere dayanır" diye konuştu. Çarşamba günü Beyaz Saray'ın ticaret politikaları danışmanı Peter Navarro da, ek gümrük vergisinin 15 ila 30 gün içinde uygulamaya geçeceğini ancak Kanada ve Meksika'nın ilk etapta muaf tutulması için bir madde bulunacağını duyurdu.

Türkiye'den pamuk misillemesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ABD ile olası bir ticaret savaşında Washington'a 'uygun ve gerekli cevabı' vermeye hazır oldukları uyarısında bulundu. Çin, ABD'nin çelik ithalatının yüzde 2'sini karşılıyor. Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de ek vergi planlarına karşı hamle yapmaya hazır oldukları uyarısında bulundu. Çelik ithalatına vergi kararına bir tepki de Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD'nin kararına Türkiye'nin pamuk ile misilleme yapmaya hazırlandığını söyledi.



Ertem, şunları söyledi: "Trump en son demir-çelik ithalatına vergi koyacağını açıkladı ve esasında dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini daha attı. Böylece bütün G-20 zirvelerinin baş konusu anti-korumacılık ve pür liberalizm söylemleri de yerle bir oldu. Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de, şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde örneğin Türkiye pamukta cevap vermeye hazırlanıyor"

ABD Enerji Bakanlığı, 2008 finansal krizinde dibe vuran çelik endüstrisinin toparlanmakta olduğunu açıkladı. Ancak ABD hâlâ 2000'lerin başındaki çelik üretim miktarının gerisinde. 2000 yılında 112 milyon ton çelik üreten ABD, 2016'da 86.5 milyon ton çelik üretti. 2000 yılında 135 bin kişiyi istihdam eden sektörde 2016 yılında yaklaşık 83 bin 600 kişi çalışıyordu.