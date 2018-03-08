Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116887
ALTIN
162.363
DOLAR
3.8182
STERLİN
5.2952
EURO
4.7211
banner138

ABD'den müttefiklerine çelik torpili

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu çelik ithalatına ek gümrük vergisi planından Kanada ve Meksika gibi bazı ülkelerin 'ulusal güvenlik' nedeniyle muaf tutulabileceğini açıkladı. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor

08 Mart 2018 Perşembe 16:28
ABD'den müttefiklerine çelik torpili

ABD Başkanı Trump Mart ayı başında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söyleyerek çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar Trump'ın 'ticaret savaşları' söylemini yumuşattığı izlenimi veriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Ulusal güvenlik nedeniyle Meksika ve Kanada ile bazı diğer ülkeler için bu süreçte düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler ülke ülke ve vaka vaka yapılacak değerlendirmelere dayanır" diye konuştu. Çarşamba günü Beyaz Saray'ın ticaret politikaları danışmanı Peter Navarro da, ek gümrük vergisinin 15 ila 30 gün içinde uygulamaya geçeceğini ancak Kanada ve Meksika'nın ilk etapta muaf tutulması için bir madde bulunacağını duyurdu.

Türkiye'den pamuk misillemesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ABD ile olası bir ticaret savaşında Washington'a 'uygun ve gerekli cevabı' vermeye hazır oldukları uyarısında bulundu. Çin, ABD'nin çelik ithalatının yüzde 2'sini karşılıyor. Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de ek vergi planlarına karşı hamle yapmaya hazır oldukları uyarısında bulundu. Çelik ithalatına vergi kararına bir tepki de Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD'nin kararına Türkiye'nin pamuk ile misilleme yapmaya hazırlandığını söyledi. 


Ertem, şunları söyledi: "Trump en son demir-çelik ithalatına vergi koyacağını açıkladı ve esasında dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini daha attı. Böylece bütün G-20 zirvelerinin baş konusu anti-korumacılık ve pür liberalizm söylemleri de yerle bir oldu. Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de, şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde örneğin Türkiye pamukta cevap vermeye hazırlanıyor"
ABD Enerji Bakanlığı, 2008 finansal krizinde dibe vuran çelik endüstrisinin toparlanmakta olduğunu açıkladı. Ancak ABD hâlâ 2000'lerin başındaki çelik üretim miktarının gerisinde. 2000 yılında 112 milyon ton çelik üreten ABD, 2016'da 86.5 milyon ton çelik üretti. 2000 yılında 135 bin kişiyi istihdam eden sektörde 2016 yılında yaklaşık 83 bin 600 kişi çalışıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Abd BaşkanıTrumpABDWang YiÇinTicaretIthalatAlüminyum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki ülke arasında 'sinir' krizi
İki ülke arasında 'sinir' krizi
En tehlikeli şehir Los Cabos
En tehlikeli şehir Los Cabos
İsrail hükümetinin içi karıştı
İsrail hükümetinin içi karıştı
Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'
Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'
Trump kendinden öncekileri suçladı
Trump kendinden öncekileri suçladı
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim