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ABD'den Türkiye'ye Menbiç resti

Türkiye'den yapılan ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması ve Münbiç'ten ABD askerlerinin çekilmeleri gerektiği şeklindeki ifadelere ABD restle karşılık verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:57
ABD'den Türkiye'ye Menbiç resti

Ankara'nın YPG'li teröristlerin elindeki Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Münbiç'ten askerlerini çekmesini istediği Washington yönetimi, pozisyonunu değiştirmemekte ısrar ediyor.

Münbiç 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolünde. Yapılan karşılıklı sert açıklamalar, Türkiye ve ABD arasındaki gerilimin zirveye tırmanacağını gösteriyor.

Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'te ABD, YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük ilerleme kaydeden ve stratejik Burseya Dağı'na bayrak diken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'den sonraki hedefi Münbiç olacak.

Bu bağlamda yaklaşan Münbiç harekatı öncesinde Türkiye, yetkili ağızlardan defalarca Münbiç'ten ABD askerlerinin çekilmesi çağrısından bulundu.

ABD'nin Münbiç inadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'den sonra Münbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması ve Münbiç'ten ABD askerlerinin hemen çekilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti. Ç

Çavuşoğlu'na cevap niteliğinde açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası ismi General Joseph Votel, Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. ABD, terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden çıkarmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle birlikte cephe kurdu.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Pentagon, YPG'ye binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı. 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.01.2018 16:05
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeMünbiçAfrinCumhurbaşkanıErdoğançavuşoğluJoseph VotelMenbiç
Yorumlar
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Okur 2018-01-29 16:32:01

Kuru gürültünün ötesine geçer,kararlılığımızı gösterirsek Abd geri adım atar ve ypg.den desteğini çeker.Aksi takdirde peşreve devam..

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