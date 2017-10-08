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ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin; Rusya ve İran’la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye’nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” açıklaması yaptı.

08 Ekim 2017 Pazar 11:31
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ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

Suriye’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında bölgeye intikal için emir bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınıra büyük yığınak yaptı.

İdlib bölgesinde, iç göçlerle birlikte nüfusun 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çatışmasızlık dışında bırakılmış olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü İdlib ve çevresinde etkili. 20-30 bin militanı olan HTŞ ile ÖSO unsurları ve Türk güçlerinin çatışma ihtimali büyük.

ABD de, HTŞ’yi bahane ederek PYD güçlerini İdlib’e sevk için hazırlık yapmıştı. HTŞ’nin lideri Halepli Ebu Cabir. Makine mühendisi olan Cabir, 2005 yılında Irak’a savaşçı transfer etme suçlamasıyla Suriye’de tutuklanmıştı.

Daha sonra Suriye’de iç karışıklığın başlamasıyla birlikte etkin silahlı guruplar içinde yer aldı, önce Ahrar’uş Şam, ardından da HTŞ’nin lideri oldu.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin; Rusya ve İran’la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye’nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” açıklaması yaptı.

ABD’nin bölgedeki çabaları desteklediğini kaydeden Pahon şöyle devam etti: “ABD’nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide’nin Suriye’deki uzantısıdır ve yabancı terör örgütleri listesindedir.”

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.10.2017 23:37
Anahtar Kelimeler:
Eric PahonPentegonNATOTürkiyeSuriyeIdlibABDABDden Türkiye’ye İdlib Desteği
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