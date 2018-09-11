ABD'den UCM'ye yaylım ateş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile (UCM) işbirliği içerisinde olmayacaklarını belirterek, "UCM bizim için zaten ölüdür." dedi. Bolton, Washington merkezli Federalist Toplum isimli sivil toplum kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yaptı. Bolton açıklamasında, "Şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız" ifadesini kullandı.

Bolton, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ise John Bolton'ın açıklamaları üzerine, mahkemenin tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak çalışmalarına yılmadan devam edeceğini bildirdi.

Kararın nedeni UCM'nin Filistin kararı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM Başsavcısı Fatou Bensuda, Mayısta yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir" ifadesini kullanmıştı.

Filistin, temmuzda UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, UCM'den, işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulmasını istemişti.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UCM'den dikkat çeken Myanmar kararı

Öte yandan Hollanda'daki UCM, 6 Eylül'de Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili, mahkemenin araştırma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını vermişti. UCM'den yapılan yazılı açıklamada, UCM savcısının konuyla ilgili ön araştırması devam ederken, mahkemenin böyle bir yetkisinin olduğunu bilmesi gerektiği ifade edilmişti. Geniş çaplı araştırmanın başlatılabilmesi ve yeterli delilin toplanması için öngörülen ön araştırmanın makul bir süre içerisinde tamamlanması gerektiği kaydedilmişti. HABER MERKEZİ

