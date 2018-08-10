Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
250.719
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2056
EURO
7.3162

ABD denizaltısına sıcak takip

Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine katılan Rusya Karadeniz Filosu'na ait Amiral Essen fırkateyninin nisan ayında Akdeniz'deki görevi sırasında ABD'nin USS Ohio denizaltısını yakın mesafeden takip ettiği belirtildi

10 Ağustos 2018 Cuma 17:18
ABD denizaltısına sıcak takip

Rus ordusundan kaynaklara dayandırdığı haberine göre nisanda Akdeniz'deki görevi sırasında USS Ohio'yla karşılaşan Amiral Essen fırkateyninin mürettebatı, 2 saati aşkın bir süre denizaltıyı takip etti. Rus mürettebat, sıcak takip sırasında USS Ohio'nun tüm ana parametrelerini kaydetti.

Amiral Essen, mart ayında Akdeniz'e gitmiş ve haziran sonunda Sivastopol'deki üssüne dönmüştü. Amiral Essen gemisi, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına militanlara ait hedeflere Kalibr tipi kruz füzeleri fırlatarak destek vermişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 10.08.2018 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi
Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi
'İlk silahlar ateşlendi'
'İlk silahlar ateşlendi'
Alman ilaç firması ABD'ye dava açtı
Alman ilaç firması ABD'ye dava açtı
Savaşın maliyeti 388 milyar dolar
Savaşın maliyeti 388 milyar dolar
İsrail zulmü hız kesmiyor
İsrail zulmü hız kesmiyor
Irak dolar kullanmayacak
Irak dolar kullanmayacak
Kuzey Kore'yi ABD'ye karşı uyardı
Kuzey Kore'yi ABD'ye karşı uyardı
Irak İçişleri eylemcileri uyardı
Irak İçişleri eylemcileri uyardı
Suriye'de 7 yıl sonra seçim hazırlığı
Suriye'de 7 yıl sonra seçim hazırlığı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim