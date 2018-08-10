ABD denizaltısına sıcak takip

Rus ordusundan kaynaklara dayandırdığı haberine göre nisanda Akdeniz'deki görevi sırasında USS Ohio'yla karşılaşan Amiral Essen fırkateyninin mürettebatı, 2 saati aşkın bir süre denizaltıyı takip etti. Rus mürettebat, sıcak takip sırasında USS Ohio'nun tüm ana parametrelerini kaydetti.

Amiral Essen, mart ayında Akdeniz'e gitmiş ve haziran sonunda Sivastopol'deki üssüne dönmüştü. Amiral Essen gemisi, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına militanlara ait hedeflere Kalibr tipi kruz füzeleri fırlatarak destek vermişti.

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