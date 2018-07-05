'ABD dünyaya ateş açıyor'

Çin Ticaret Bakanlığı "ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki mallara ek gümrük vergisi getirme kararı cuma günü yürürlüğe giriyor. Trump, Çin'in karşılık vermesi halinde ticaret alanında yaşanan krizi yükseltme tehdidinde bulunarak 450 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.

Çin daha önce 'ilk ateşi açanın kendileri olmayacağını' söylese de Çinli yetkililer ABD'nin Çin mallarına ek gümrük vergileri getirmesine anında benzer uygulamayla karşılık vereceklerini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin gümrük vergilerinin Çin'deki yabancı şirketler dahil uluslararası tedarik zincirine zarar vereceğini söyleyerek " ABD bu ticaret savaşını provoke etti.

Biz savaşmak istemiyoruz ancak ülkenin ve halkın çıkarlarını korumak asına savaşmaktan başka çaremiz yok" dedi. Gao "Eğer ABD gümrük vergilerini uygularsa aslında tüm ülkelerden şirketlere yeni vergiler getirmiş olacak. Buna Çinli ve ABDli şirketler de dahil. ABD'nin önlemleri özünde küresel tedarik zinciri ve değer zincirlerine saldırıyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse ABD, kendisi dahil tüm dünyaya ateş açıyor. Çin bu tehdit ve şantajlara boyun eğmeyecek, serbest ticareti ve çok taraflı sistemi savunma kararlılığında bocalamayacak" dedi. Çin'in dış ticaretinin yılın ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde sürmesini beklediklerini söyleyen Gao, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki malların yüzde 59'unu (değeri 20 milyar dolar) oluşturan yabancı şirketlere yönelik olduğunu ve bu yüzde 59 içinde ABD'li şirketlerin önemli bir pay sahibi olduğunun altını çizdi.

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