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ABD dünyayı savaşa sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, diplomatik çalışmaları engellediğini, uluslararası hukuku görmeyerek, dünyayı yeni küresel savaşlara sürüklediğini söyledi

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:09
ABD dünyayı savaşa sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Zaharova "Diyalog elbette devam ediyor. Ancak çalışmalarımız okyanusun diğer tarafından duyduğumuz ve cevap vermek zorunda kaldığımız nefret dolu söylemlerle sıklıkla engelleniyor. Bu eğilimin değişmesini umuyoruz, zira üzerinde çalışmamız gereken işler var" dedi.

İki tarafın işbirliği yapabileceği çok fazla alan olduğunu ve halihazırda zor olan çalışmaların daha da zorlaştırılmayıp işbirliği alanlarının arttırılmasını istediklerini vurgulayan Zaharova "Partnerlerimizin baskı ve Rusofobik söylemlerin ne kadar zararlı olduğunu fark etmelerini, normal bir etkileşimin onlar için de faydalı olacağını anlamasını umuyoruz" çağrısı yaptı.

"Partnerlerimiz, bizim dünyanın artık onların etkisiyle değişmeye başladığını; uluslararası hukuk, diplomasi gibi anlayışların yok olduğunu öğrenmemiz gerektiği gibi hareket ediyorlar. Biz ise dünyanın bu şekilde değişmemesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz" diye sitem eden Rus Dışişleri Sözcüsü, şu vurguyu yaptı: Geliştirilmesi ve tanıtılması onlarca yıl süren uluslararası hukukun, dünya için temel, alfa ve omega olduğunu gösteriyoruz. Uluslararası hukuk olmadan dünya var olamaz. Bunun eksikliği dünyayı yeni küresel savaşlara, çöküşe götürebilir."

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDOrtadoğu
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