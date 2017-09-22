ABD Erbil'e 120 tır silah gönderdi

Sözde stratejik ortak abd'nin suriye'nin kuzeyinde terör örgütü pkk- ypg'ye ağır silah sevkiyatı devam ediyor.

Örgüte 120 tırlık sevkiyat daha yapıldı.

Erbil’e 120 tır silah sevkiyatı

ABD’nin YPG’ye yaptığı 120 tırlık mühimmatta, havan topları, ısı ve lazer güdümlü füzeler ile zırhlı araçlar ve mayın temizleme araçları bulunuyor.

YPG tarafından yapılan açıklamada, Rakka operasyonu bitse de DEAŞ’ın bitmeyeceği, yeni yapılacak operasyonlarda daha fazla mühimmata ihtiyaçları olacaklarını ifade etti.

ABD’nin YPG’ye gönderdiği zırhlı araçlar ve ağır silahların Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki Erbil bölgesinde indirildiği belirtildi.

Burada tırlara yüklenen mühimmatlar ve zırhlı araçların IKBY’e ait Semelka Sınır Kapısından YPG kontrolündeki Rojava’ya geçirildiği bildirildi.

Konvoyda MRAP model zırhlı askeri araçlar görüldü. Mayına dayanıklı, pusu korumalı MRAP’lara, birçok çeşit ağır silahlar takılabiliyor. TIR’ların, Deyrizor’daki örgüt unsurlarına gönderildiği ifade ediliyor.

PKK - YPG'ye toplam 3 bin tır silah gönderildi

Haziran ayı başından bu yana ABD tarafından gönderildiği ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam 1621 TIR, PKK/PYD’ye yardım ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de katıldığı bir programda bu sayının 3 bin olduğunu açıkladı.