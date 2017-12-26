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ABD, faturayı BM'ye kesti

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi.

26 Aralık 2017 Salı 10:00
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ABD, faturayı BM'ye kesti

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi 'doğru yönde atılmış büyük bir adım' olarak nitelendirdi.

Haley, "BM'nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

ABD, BM'ye halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5.4 milyar dolarlık bütçesinin 3.3 milyar dolarını ABD karşılıyor.

BM'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri 'ekonomik yardımları kesmekle' tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı 128 evet oyu ile kabul edilmişti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
BMABDKudüsNikki Haley
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