Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘ABD hep aynı kafa’

Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın Rusya'nın ABD için başlıca tehditlerden olduğu yönündeki açıklamasının Soğuk Savaş döneminden kalma klişelere dayalı olduğunu söyledi

Bu haber kez okundu.

‘ABD hep aynı kafa’

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Konaşenkov "ABD'li generallerin Soğuk Savaş döneminden klişelere dayalı belirsizlikleri ve gerçek güvenlik tehditlerini kavrayamayışı şaşırtmamalı. Bize sık sık Rus Özel Kuvvetler Güçleri'nin ABD'ninkinden farkı soruluyor. Biz de Rus güçlerinin başlıca niteliğinin akıllı ve kararlı oluşları olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Rusya'nın ‘saldırgan tavrının' Kuzey Kore'den sonra iki numaralı öncelik olduğunu öne sürmüştü. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
‘ABD Hep Aynı Kafa’Rusya Savunma Bakanı İgor KonaşenkovABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond ThomasSoğuk SavaşKlişe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100