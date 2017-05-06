‘ABD hep aynı kafa’

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Konaşenkov "ABD'li generallerin Soğuk Savaş döneminden klişelere dayalı belirsizlikleri ve gerçek güvenlik tehditlerini kavrayamayışı şaşırtmamalı. Bize sık sık Rus Özel Kuvvetler Güçleri'nin ABD'ninkinden farkı soruluyor. Biz de Rus güçlerinin başlıca niteliğinin akıllı ve kararlı oluşları olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Rusya'nın ‘saldırgan tavrının' Kuzey Kore'den sonra iki numaralı öncelik olduğunu öne sürmüştü. DIŞ HABERLER