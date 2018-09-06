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ABD, Hindistan’a baskı yapıyor

ABD, İran’dan petrol alımını tamamen durdurmasını istediği Hindistan ile detaylı görüşmeler yürütüyor. Trump yönetiminin çabalarına karşılık Hindistanlı yetkililer, İran ile özellikle petrol alanındaki ticari bağlarının devam etmesini istediklerini söylüyor

06 Eylül 2018 Perşembe 17:54
ABD, Hindistan’a baskı yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İran’dan petrol alımını tamamen durdurmasını istediği Hindistan ile “çok detaylı görüşmeler” yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmasının ardından, Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırımların yeniden uygulanması talimatı verdi. ABD yönetimi talimat sonrasında müttefiklerini İran’la ekonomik bağlarını koparmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis yıl içinde iki kez erteledikleri üst düzey görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunuyor. ABD heyetinde yer alan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi de bakanların muhataplarıyla görüşmesinde Hindistan’ı İran petrolünden vazgeçirmenin gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

“Sadece Hindistan’a değil, tüm ortaklarımıza İran’dan petrol alımını sıfırlamaları çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulunun yetkili, şunları kaydetti: “Hindistan’daki görüşmelerimizin bir bölümünü de bu konu oluşturuyor. Petrol alımının sıfırlanması konusunda ABD ile Hindistan arasında çok detaylı görüşmeler yürütülüyor ve bu görüşmeler devam edecek.” Hindistan, Çin’in ardından İran’ın en büyük ikinci ham petrol müşterisi konumunda. Trump yönetiminin çabalarına karşılık Hindistanlı yetkililer İran ile özellikle petrol alanındaki ticari bağlarının devam etmesini istediklerini söylüyor. İran’dan yapılan alımların sona ermesi Hindistan açısından ek nakliye masrafı ve belirli imtiyazların kaybedilmesini beraberinde getiriyor. Bunun farkında olan İran da kendilerinden petrol alımını sürdürmesi için Hindistan’a cazip satış koşulları sunuyor ve neredeyse petrolün ücretsiz taşınması kolaylığı gösteriyor. Hindistan, petrol alımını tamamen sonladırmamış olsa da ağustos ayında İran’dan aldığı petrol üçte bir azalmış durumda. ABD müttefiklerinden İran’dan petrol alımını kasım ayından itibaren durdurmasını istiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verilerine göre ise Türkiye ham petrol ihtiyacının yarısına yakınını İran’dan karşılıyor. 2017 yılında ithal edilen 25,7 milyon ton ham petrolün 11,4 milyon tonu İran’dan satın alınmıştı. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDİranHindistan
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