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ABD hinliği devrede

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerinin daha fazla gelişmemesi için diplomatik çabalarını artırdığı iddia edildi.

23 Şubat 2018 Cuma 16:54
ABD hinliği devrede

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Washington'un, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

Gazete, Ankara ile yürütülen görüşmelerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi en üst düzeyden isimler dahil çok sayıda yetkilinin yer aldığına dikkat çekti.

 ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya ve İran'la ilişkileri geliştirmekten vazgeçirmeye çalışacağını vurgulayan WSJ, Washington'un Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım sunmayı planladığını belirtti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ABDİranTürkiyeRusya
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