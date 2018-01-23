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ABD hükümeti kepenk kaldırıyor

Senato, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

23 Ocak 2018 Salı 14:12
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ABD hükümeti kepenk kaldırıyor

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin geçici bir bütçe üzerinde uzlaşmaya varmasıyla, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden işlemesinin önü açıldı.

Tarafların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak Cuma gece yarısından itibaren kısmen "kepenk indiren" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti.

Federal hükümetin, yeniden tam olarak faaliyete geçmesi için Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı onaylaması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan yaptığı açıklamada, federal hükümete 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak yeni bütçe tasarısının Senato'dan geçmesi halinde, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanacağını bildirmişti.

Bu nedenle, geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kısa süre içinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Geçici bütçe konusunda Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların uzlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu.

Demokratlar, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koşmuştu.

850 bin çalışanı etkiledi

Bütçede para kalmaması nedeniyle hükümetin kapanması kamu hizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edileceği anlamına geliyordu.

Hükümetin kepenk indirmesi nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı kaldı. Bunlar arasında federal hükümete bağlı müze gibi kuruluşlar da bulunuyordu. Bu durumdan Beyaz Saray, bakanlıklar ve federal dairelerde çalışan 850 bin kadar kamu görevlisi etkilendi.

Güvenlik alanında çalışan polislerin ve askerlerin ise görevlerine devam ettiği bildiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDBütçe
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