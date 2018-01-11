Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114719
ALTIN
160.328
DOLAR
3.7765
STERLİN
5.1057
EURO
4.5447

ABD ihlal ederse İran gereğini yapar

İran Atom Enerjisi Örgütü'nün sözcüsü, ABD'nin İran'a karşı yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının nükleer anlaşmanın ihlali olacağını ve ülkesinin de uranyum zenginleştirme hızını büyük ölçüde artırma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:17
9 Okunma
ABD ihlal ederse İran gereğini yapar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatını kısıtlayan ve halen askıda olan Amerikan yaptırımlarının yeniden devreye alınıp alınmayacağına dair kararı bu ayın ortalarında verecek. Büyük ülkelerle yaptığı nükleer anlaşma, İran'ın üzerindeki ekonomik baskıları hafifletmişti.

Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kamalvandi, devlet televizyonuyla yaptığı söyleşide, "Yaptırımlar askıda kalmaya devam etmeyecekse bu, nükleer anlaşmanın ihlali olur ve İran İslam Cumhuriyeti de elbette gereken önlemleri alır" dedi.

Sözcü, "Atom enerjisi kurumunun, özellikle zenginleştirme olmak üzere çeşitli alanlardaki nükleer çalışmaları hızlandırma imkanı vardır. Bu, nükleer anlaşmadan önceki dönemde olduğundan birkaç kat daha hızlı olacak gibi artırılabilir" dedi.

Nükleer silah üretiminde kullanılabilecek uranyumun üretildiği bir süreç olan zenginleştirme, anlaşma ile yasaklanıyor. Anlaşmayı destekleyen çevreler, güçlü uluslararası denetimle İran'ın nükleer bomba imal etmesinin önlenebileceği görüşündeler.

İran ise, nükleer silah edinmek gibi bir hedefi olduğunu reddediyor. Kamalvandi, "ABD hükümeti akıllı davranmalı. Ne yazık ki şimdiye kadar akıllıca düşündüklerini ya da davrandıklarını göstermiş değiller" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılarından Macid Takht Ravanci, yaptığı açıklamada, yaptırımların yenilenip yenilenmeyeceğinin, Trump'ın değişken kişiliği nedeniyle öngörülemediğini söyledi.

Ravanci, "En kötü senaryo için bile hazırlıklıyız. Sadece siyasi olarak değil, ekonomik alanda da" dedi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İranABDDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Lozan'ı takmadı
Yunanistan Lozan'ı takmadı
Göçmenler Avrupa'nın kabusu olacak
Göçmenler Avrupa'nın kabusu olacak
Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
Avusturya'dan ilginç Türkiye açıklaması!
Avusturya'dan ilginç Türkiye açıklaması!
Rus halkına göre hangi ülkeler düşman!
Rus halkına göre hangi ülkeler düşman!
Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Almanya'da hükümet kurulamıyor
Almanya'da hükümet kurulamıyor
Trump İran kararını cuma günü verecek
Trump İran kararını cuma günü verecek
'Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil'
'Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim