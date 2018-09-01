'ABD ile diyalog kapısı açık'

Lavrov, yaptığı açıklamada ABD ile ilgili olarak "İlişkilerde ne tür sorunlar olursa olsun, tüm ortaklarımızla çalışmak zorundayız" dedi. Lavrov, sözlerine şöyle devam etti: "Biz, hakkımızda doğru şeyler söylemediğiniz için sizinle konuşmayacağız deyip 'kırgın' modunda duran ülkelerden değiliz. Bu bizim yöntemimiz değil. Onlara katılmadığımız zamanlarda da ortaklarımızın eylemlerine değer veriyoruz.

Ama asla kapıyı çarpıp gitmiyoruz." Washington'da mevcut politikacılar ve yönetim kadroları da dahil olmak üzere, söz konusu durumun anormalliğini itiraf eden birçok kişinin olduğunu belirten Lavrov, "Bunun Amerikan tarihinin sadece üzücü bir sayfası olduğuna inanıyorum" dedi. Öte yandan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ABD iş dünyasının Başkan Donald Trump’ın Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) çıkma tehditlerini gerçekleştirmesine izin vermesinin pek mümkün olmadığı açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Kuralsız oynamaktan ABD ekonomisi de zarar görecektir. Bu nedenle ABD iş dünyasının Trump'a tehditlerini gerçeğe dönüştürmesine izin vermesi pek mümkün değil. Ayrıca DTÖ'den çıkmak için yalnızca Trump'ın isteği yeterli olmayacaktır. ABD Kongresi'nin de bu yönde karar vermesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.

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