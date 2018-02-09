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ABD ile Rusya arasında Deyr ez Zor krizi

Suriye'de hükümet yanlısı güçlere düzenlenen koalisyon saldırısıyla ilgili ABD ile Rusya arasında söz düellosu sürüyor. Moskova'nın "suç" olarak nitelediği operasyonu Washington 'meşru müdafaa' olarak tanımladı

09 Şubat 2018 Cuma 15:14
ABD ile Rusya arasında Deyr ez Zor krizi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya, Deyr ez Zor'da Suriye rejimine bağlı milislere yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı "suç” olarak nitelendirdi.

New York'ta basın mensuplarına bir açıklama yapan Nebenziya, operasyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda protesto ettiğini belirtti.

"Hangi sebeple gerekçelendiriliyor olursa olsun kabul edilemez” diyen Nebenziya ABD'ye Suriye'de "yasadışı olarak bulunduklarını” hatırlattığını söyledi.

"Onlar oraya davet edilmediler” diyen Rus diplomat, "Sürekli uluslararası terörizmle mücadele ettiklerini söylüyorlar ama bundan daha ötesine geçildiğini görüyoruz. Suriye'de gerçekten sahada uluslararası terörizmle mücadele edenlerin üstüne gitmek suçtur” ifadelerini kullandı.

Uluslararası koalisyon Çarşamba günü Deyr ez Zor'da müttefik Suriye Demokratik Güçleri ve ABD'li askeri danışmanlara yönelik milis saldırısının hava operasyonuyla püskürtüldüğünü, operasyonda 100'ü aşkın milisin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis saldırının "meşru müdafaa” olduğunu belirterek "Suriye'deki iç savaşa dahil olmuyoruz” dedi.

Suriye hükümeti olayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek saldırının "savaş suçu ve insanlığa karşı suç” olduğunu ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ayrıca insani yardım koridoru oluşturulması konusu da gündeme geldi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya Suriye'deki insani durumun "müessif” olduğunu ancak durumun "bir ay öncesinden farklı olmadığını belirterek, "Ancak şimdi dramatik bir şey yaşanmış gibi yansıtılıyor” dedi.

Nebenziya bir ateşkes anlaşmasına varılmasının "teröristler saldırılarını sürdürdüğü için” "gerçekçi olmadığını” belirtti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 10.02.2018 03:46
Anahtar Kelimeler:
Deyr Ez ZorTerörYPGPydSuriye OrdusuSuriyeMoskovaDeyr EzzorABDRusya
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