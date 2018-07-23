ABD-İran hattı çok gergin

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadesini kullandı.

Ruhani'nin, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi. Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:

"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et." Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmişti.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘Trump'ın açıklamaları psikolojik savaştır’

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur da, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını "psikolojik savaş" şeklinde nitelendirdi.

Milis Güçleri (BESİÇ) Başkanı Gaybpur, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden İran aleyhinde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Trump'ın İran aleyhine açıklamaları psikolojik savaştır" ifadelerini kullandı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Trump'ın İran aleyhine adım atma isteğini hata olarak değerlendiren Gaybpur, devrim değerlerinden geri adım atmayacaklarını belirtti. ABD'nin İran'ı yok edinceye kadar durmayacağını dile getiren Gaybpur, "Halk ve silahlı kuvvetler düşmanlara karşı direneceklerdir." diye konuştu.

AA