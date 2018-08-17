ABD, İran için özel temsilci atadı

Hook'un, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik eylemlerinin koordine edildiği 'İran Eylem Grubu'na liderlik edeceği öğrenildi. Pompeo, "İran Eylem Grubu, Dışişleri Bakanlığı'nın İran ile ilgili faaliyetleri yönlendirmek, gözden geçirmek ve koordine etmekten sorumlu olacak ve bana doğrudan rapor verecek" ifadelerini kullandı ve "İran rejiminin davranışını değiştirmeye yönelik bir hükümet çabası için kararlılığa sahibiz ve İran Eylem Grubu, Dışişleri Bakanlığının kurumlararası ortaklarımızla yakın bir şekilde senkronize olmasını sağlayacaktır" dedi.

Başkan Donald Trump, Mayıs ayında ABD'nin 2016'da İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD yaptırımların ancak İran'ın daha sert koşullara sahip bir anlaşmaya yanaşması halinde kalkacağını söylüyor. Eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da yakın danışmanı olan Hook, daha önce ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı ve George W. Bush döneminde BM'nin ABD büyükelçisi olan John Bolton'la İran yaptırımları konusunda çalıştı.

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