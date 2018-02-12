ABD kamuoyu, YPG ile iş birliğinin farkında mı?

Kanat, "Zaten Amerikan kamuoyu, dış politika konularında çok da ilgili değil, bilgili değilin ötesinde ilgili değil" dedi.

Türkiye'nin YPG/PKK konusunda politikasının çok açık olduğunu aktaran Kanat, "Menbiç konusunda da Türkiye'ye verilen bir sürü söz var. Bu sözlere sadık kalacak bir yönetim görünmüyor şu an Amerika'da. Menbiç konusunda bir plan da görünmüyor. Suriye ile ilgili açıklanan stratejide YPG ile ilgili hiçbir husus yok. Amerika'nın YPG ile ne yapacağını kendileri de bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AA