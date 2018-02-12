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ABD kamuoyu, YPG ile iş birliğinin farkında mı?

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA) Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, ABD kamuoyunun Marksist, Leninist bir terör örgütüyle, Amerika'nın NATO müttefikine tehdit olan bir terör örgütüyle iş birliği yapıldığının çok da farkında olmadığını söyledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:43
ABD kamuoyu, YPG ile iş birliğinin farkında mı?

Kanat, "Zaten Amerikan kamuoyu, dış politika konularında çok da ilgili değil, bilgili değilin ötesinde ilgili değil" dedi.

Türkiye'nin YPG/PKK konusunda politikasının çok açık olduğunu aktaran Kanat, "Menbiç konusunda da Türkiye'ye verilen bir sürü söz var. Bu sözlere sadık kalacak bir yönetim görünmüyor şu an Amerika'da. Menbiç konusunda bir plan da görünmüyor. Suriye ile ilgili açıklanan stratejide YPG ile ilgili hiçbir husus yok. Amerika'nın YPG ile ne yapacağını kendileri de bilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AA

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