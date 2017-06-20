ABD, Kürtleri kullanıyor

Londra merkezli, Arapça yayın yapan El Şark El Awsat gazetesine konuşan Ford, ABD'nin Kürtleri IŞİD'le mücadelede kullandığını ileri sürerek, “Washington, ABD ordusundan, geleceğin Suriye’sinde bağımsız bir bölge olarak Batı Kürdistan’ı savunmasını istemeyecektir” dedi. Ford, 2012 yılında Hama’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gösterilere katılması hakkında da açıklamalar yaptı. Eski elçi, o dönem Suriye hükümetinin tepkisini çeken bu adımı hakkında, “Hama’nın kuşatma altında olduğuna dair bilgi aldık ve Suriye ordusu kentin etrafını sardı. Ertesi gün düzenlenecek eylemlerde şiddetin patlak vermesinden endişeliydik. Bir perşembe günü, şiddeti hangi tarafın kışkırttığını görmek için gittim” ifadelerini kullandı. Ancak Ford, söz konusu Hama ziyaretini gerçekleştirdiği dönemde ülkesinin Suriyelilere yanlış umut verdiğini savundu. Ford, “2013’ün sonunda savaşın rejime ağır geleceğini, muhalefetle bir anlaşma yapmak zorunda kalacaklarını düşündüm. En büyük hatam, İran ve Hizbullah’ın destek için binlerce savaşçı göndermesini ön görememdi” diye konuştu. DIŞ HABERLER