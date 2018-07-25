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ABD'li çiftçilere müthiş destek

ABD Tarım Bakanlığı, diğer ülkelerin gümrük vergisi misillemeleri nedeniyle zarar gören Amerikalı çiftçilere 12 milyar dolar değerinde yardım programı uygulanacağını duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:00
ABD'li çiftçilere müthiş destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tarım Bakanı Sonny Perdue'ya direktif vererek tarım sektöründeki üreticileri korumak için kısa dönemde bir strateji oluşturmasını istediği belirtildi.

Strateji kapsamında üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yardım programının onaylandığına yer verilen açıklamada, Trump hükümetinin uzun dönemde ise Amerikalı çiftçilerin küresel pazarda daha iyi rekabet edebilmesi için daha adil ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Bakanı Perdue, "Başkan, her bir Amerikan çiftçisinin arkasını kollamak için söz verdi ve bizim kırsal ekonomimizi güçlü tutmamızın önemini biliyor. Maalesef ABD'nin tarım üreticileri Çin'in yasadışı ticaret faaliyetleri ve misillemesi nedeniyle haksızlığa uğradılar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın yabancı ülkelerden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulamasının ardından, başta Çin olmak üzere ABD'li çiftçilerin ürün sattığı ülkelerin misilleme yaparak ABD'den ithal edilen tarım ürünlerine gümrük vergisi getirmesi Amerikalı çiftçileri küresel piyasada zor durumda bırakırken, ABD'de et ve et ürünlerinin stokları hızla artış gösterdi ve fiyatlar sert biçimde düştü.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağına işaret eden Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.07.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
çiftçiTarımABD
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