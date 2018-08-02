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ABD'li şirketlerde şok zarar

ABD'nin en büyük 8 teknoloji şirketinin piyasa değerindeki kayıplar 3 işlem gününde 400 milyar doları aştı

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:18
ABD'li şirketlerde şok zarar

New York borsasında 26-30 Temmuz tarihleri arasındaki 3 işlem gününde, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Intel ve Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisselerindeki düşüşlerle bu 8 şirketin piyasa değerindeki toplam kayıp 401 milyar doları buldu. Söz konusu teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş, geçen çarşamba New York borsasının kapanmasının ardından Facebook'un bu yılın nisan-haziran dönemine dair bilançosunu açıklamasıyla başladı.

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelirin piyasa beklentilerinin altında gelmesi ve Avrupa'daki günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş görülmesinin ardından, şirketin hisseleri geçen perşembe yüzde 19, piyasa değeri ise 118 milyar dolar azaldı.

Ayrıca, Twitter'ın geçen cuma sabahı açıklanan bilançosunda, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre aylık ortalama kullanıcı sayısının gerilediğinin görülmesi, cuma günü şirketin hisselerinde yüzde 20,5, piyasa değerinde ise 6 milyar 840 milyon dolar kayba neden oldu.

26 Temmuz Perşembe ile 30 Temmuz Pazartesi arasındaki 3 işlem gününde, söz konusu 8 şirket arasında en büyük yüzdelik hisse düşüşünü gösteren Twitter, en fazla piyasa değerindeki kaybı yaşayan ise Facebook oldu. Söz konusu dönemde, Twitter'ın hisseleri yüzde 29 düşerken, piyasa değerinde ise 96 milyar dolar kayıp yaşandı.

Bu tarihler arasında Facebook'un hisseleri ise yüzde 21,3 gerilerken, piyasa değerinden 133 milyar dolar silindi. Böylece, dünyanın en büyük sosyal medya ve paylaşım sitelerinden olan Facebook ve Twitter'ın New York borsasında 3 işlem günündeki piyasa değerindeki kayıp 229 milyar dolar oldu.
AA

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