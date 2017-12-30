ABD medyasından tuhaf haber

Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşında Amerikan silahlarını da kullanıyor. Ancak New York Times'in bu durumu bugüne kadar gündeme taşımaması dikkat çekiyor.

Gazetede yer alan "İtalyan bombaları Yemenli sivilleri nasıl öldürdü" başlıklı haberde, Suudi Arabistan'a silah satan tek ülkenin İtalya olmadığı ancak İtalya'dan bu ülkeye silah satışının son bir yılda büyük artış gösterdiği vurgulandı.

Alman Rwm şirketi tarafından İtalya'nın Sardinya adasında üretilen silahların Suudi Arabistan'a satılması İtalya'da uzun süredir tartışılıyordu.

İtalyan Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması çağrılarına Ekim 2016'da verdiği cevapta, "Bu, Savunma Bakanı'nın görev alanında değildir, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir meseledir" demişti.

New York Times'ın haberinin ardından İtalyan basınına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise "AB ya da NATO üyesi olmayan ülkelere silah satışı kararında birçok farklı bakanlığın dahli vardır" dedi.

La Repubblica gazetesi bu açıklamaları İtalyan bakanlıkların sorumluluk almaktan kaçındığı şeklinde yorumladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ayrıca silah satışlarının AB ve BM kurallarına uygun olduğunu, halen Suudi Arabistan'a uygulanan bir ambargo olmadığını vurguladı.

HABER MERKEZİ