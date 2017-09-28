ABD mülteci kotasını daha da düşürdü

2018 yılı için üst sınır 45 bin olarak belirlendi. ABD yönetimi mülteci alımlarında üst sınırı tarihin en düşük seviyesine düşürerek, 2018 yılında sadece 45 bin mülteciye ülkeye yerleşme izni verilmesini kararlaştırdı. Başkan Donald Trump'ın selefi Barack Obama, üst sınırı 110 bin olarak belirlemişti. ABD'ye göçmen alımı haziran ayında durdurulmuştu.

Başkan Donald Trump'un kararlaştırdığı 120 günlük uygulamanın süresi 24 Ekim'de doluyor. Geçici mülteci kabul yasağının uzatılma ihtimali bulunuyor. Bu yıl ABD'ye 54 bin mülteci sığındı. 2016 yılında bu sayı 85 bin olmuştu. Başkan Trump mülteci kontenjanının önemli oranda düşürülmesini terör tehlikesi ile gerekçelendirmişti. ABD'de mutat olarak her yıl yönetim tarafından mülteci üst sınırı belirleniyor.

En az mültecinin kabul edildiği 1986 yılında dönemin Başkanı Ronald Reagan üst sınırı 67 bine indirmişti. AFP ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi "Amerikan halkının güvenliğine mutlak öncelik tanıdıklarını" ve "sadece ülkenin güvenliği açısından risk oluşturmayan yabancıların ABD'ye gelmesine izin verilebileceğini" söyledi. DIŞ HABERLER