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ABD'nin bir eyaleti bölünebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde "yeni eyalet" tartışması yaşanıyor. Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bir grup "ayrılıkçı", "Yeni Kaliforniya" adıyla yeni bir eyalet olarak bağımsızlığını ilan etti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:50
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ABD'nin bir eyaleti bölünebilir

Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında “Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz.Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor” diye belirtti.

Preston, “ABD’den değil, sadece Kaliforniya’dan ayrılmak istiyoruz” derken, ayrılma nedenini, “Kaliforniya’nın sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmaması” olarak nitelendirdi.

CBS Saramento'nun aktardığına göre, “ayrılıkçıların” yasal işlemleri tamamlamasının 10 ila 18 ayı bulabileceği belirtiliyor. ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının nihai olarak ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Daha önce de 2014 yılında ABD’li milyarder Tim Draper, Kaliforniya’yı 6 farklı eyalete bölmek için imza toplamış ancak amacına ulaşamamıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ABDKaliforniyaAmerika
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