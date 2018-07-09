ABD'nin bütün derdi S-400

Hutchinson, "Ankara'nın S-400'leri satın almasına kesinlikle karşıyız, çünkü bu durum NATO'nun Türkiye'deki silahlarıyla uyumunu olumsuz etkileyecek. Hem Rusya'nın yarattığı savunma sistemini kullanıp, hem de Türkiye'ye F-35'leri teslim edemeyiz. Bu nedenle Rus sistemlerini topraklarında konuşlandırmaması için Türkiye'yle her yönden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin çeşitli düzeylerde birçok kez Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını ele aldığını söyleyen Hutchinson, "Rusya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını düşünüyorum, onlar birçok müttefikimizi kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Rusya'yı Türkiye'yi ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak ‘tarihteki en güçlü ittifakı olan NATO'yu' istikrarsızlaştırmakla suçlayan Hutchinson, Türkiye'nin, ABD'nin işbirliğini devam ettirme niyetinde olduğu NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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