ABD'nin Filistin oyunu

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) mali kaynaklarında kısıntıya gitme ve çalışma alanını sınırlama gibi adımlar atarak dönüş hakkını ortadan kaldırma çalışmasına karşı duracaklarını ifade etti. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD yönetiminin, UNRWA'ya yardımları keserek ve onu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bünyesine dahil ederek Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalıştığını söyledi.

Söz konusu tutumun kabul edilemez olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini belirten Mecdelani, "ABD, dönüş hakkını ilga etmek ve mülteciler meselesini müzakere gündeminden çıkarmak için ABD Kongresi'nde mülteci tanımının yeniden yapılacağı ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yasal düzenlemeler yapmaya çalışıyor." dedi. ABD'nin kendisini BM kararlarına alternatif olarak dayatma hakkı olmadığını savunan Mecdelani, Filistin yönetiminin, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve UNRWA'nın mali açığının kapatılması için Arap, İslam ve Batı ülkeleriyle çalıştığını aktardı.

FKÖ Yürütme Kurulu'nun UNRWA'nın finansman sıkıntısını takip etmek üzere bir komisyon kurduğunu ve UNRWA'ya ait tüm okullarda eğitim-öğretim yılının belirlenen tarihte başlamasını sağladığını kaydeden Mecdelani, ABD'nin dönüş hakkı aleyhinde başlattığı saldırıya karşı koyma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

ABD yardımları bir yalan

ABD'nin müttefikleriyle birlikte, maddi yardımlar kanalıyla Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırmaya çalıştığını da kaydeden Mecdelani, "ABD'nin UNRWA'ya yardımları bir yalandan ibaret, hiç bir yardımda bulunmuyor." diye konuştu. Batı Şeria'daki Mülteci Kampları Genel Müdürü Muhammed Alyan ise çocukların, mültecilik vasfı da dahil olmak üzere her şeyi babalarından miras aldığını vurguladı.

ABD'nin İsrail tarafgirliği politikasına devam ettiğini ancak bunun başarısız olacağını ifade eden Alyan, Filistin meselesinin bölgenin istikrarının anahtarı olduğunu, Kudüs ve mülteciler sorununun da Filistin-İsrail mücadelesinin odak noktasını oluşturduğunu vurguladı.

Filistin halkı cezalandırılıyor

"ABD, Yüzyılın Anlaşması'na karşı çıktıkları için Filistin halkını ve yöneticilerini cezalandırıyor." değerlendirmesinde bulunan Alyan, tüm Filistinli mültecilerin dönüş hakkı başta olmak üzere hiç bir hakkından feragat etmeyeceğini dile getirdi. ABD'nin Filistinli mültecilerin sayısını yarım milyonla sınırlandırma girişimini "başarısız" olarak nitelendiren Alyan, bu konuda UNRWA'nın söz sahibi olduğuna, kuruluşa kayıtlı yaklaşık 6 milyon, kayıtlı olmayan ise yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci bulunduğuna işaret etti.

AA