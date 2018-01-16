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ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var

Rus uzmanlar, ABD'nin sözde "sınır güvenlik gücü" kurulmasıyla ilgili planlarının Suriye'yi parçalamaya yönelik olduğu ve bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı görüşünde

16 Ocak 2018 Salı 15:06
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ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü uzmanlarından Sergey Balmasov, yaptığı değerlendirmede, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK'dan oluşan terör ordusu kurulmasıyla ilgili planların Rusya, Türkiye ve İran’a yönelik bir mesaj olduğunu belirtti.

ABD’nin söz konusu hamleyle Suriye’deki belirli bölgelerin kendisine ait olduğunu ve bu konuda keskin adımlar da atabileceğini göstermeye çalıştığına işaret eden Balmasov, “Rusya ya da Türkiye'ye karşı yapmaları muhtemel olmasa da bir benzerini, geçen yıl Suriye ordusu ABD'nin himayesindeki Kürtlerin bulunduğu yere saldırmaya çalıştığında Suriye’ye ait bir uçak düşürerek yapmışlardı.” dedi.

Balmasov, ABD’nin, Suriye’de civar bölgeleri kontrol edebileceği, rejimin toparlanmasına izin vermeyeceği ve Kürtleri saldırılardan koruyabileceği bir alan kurma çabasında olduğunu savunarak “ABD, Kürtleri eğitip, teknik olarak donatarak ileride özerk bir yapının kurulmasına yardımcı olabilir. Kontrol edilen bölgedeki doğalgaz ve petrol rezervleri de böyle bir yapının mali desteğini sağlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı Yuriy Mavaşev de ABD tarafından sağlanan yardımlarla "sınır gücü" oluşturulmasının arkasındaki ana nedenin, yapılan açıklamalardan çok farklı olduğunu ifade etti.

Washington tarafından Suriye’de ortaya konulan tüm inisiyatiflerin Suriye’de stratejik öneme sahip bölgeleri kontrol altına almaya yönelik olduğunu belirten Mavaşev, “Ayrıca bu adımlar, bölgedeki petrol sahalarının kontrolünün de ABD için daima en öncelikli amaç olduğunu gösteriyor.” dedi.

Türkiye ABD'nin hedefinde

Ortadoğu uzmanı Anatoliy Nesmiyan da Suriye’deki Kürtlerin birçok ülke üzerinde baskı yaratmak için araç olarak kullanıldığını belirterek şöyle konuştu: “ABD, Kürtlere destek vererek bölgedeki tüm ülkeler için problem yaratıyor. Bu politika, öncelikle İsrail’in düşman olarak gördüğü İran’a yönelik. Ancak burada bir başka önemli hedef Türkiye. Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen Washington’a göre 'fazla bağımsız'. Bu ABD’yi rahatsız ediyor ve bu nedenle Ankara’yı kontrol edebilmek için yeni yollar bulmaya çalışıyorlar.”

PKK'ya MANPAD füzeleri gönderdi

ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG mensuplarına 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği öne sürüldü. Washington ile YPG arasında yapılan bir gizli anlaşma çerçevesinde geçen hafta PKK'lı kürtlere karadan havaya fırlatılabilen MANPAD füzeleri gönderdi.

MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten PYD/PKK unsurlarına ulaştırıldı. Gizli anlaşmanın IŞİD karşıtı koalisyoa danışmadan gizli şekilde yapıldığı vurgulanan haberde, Kürtlerin bu silahları Türkiye destekli grupların Afrin'de düzenleyeceği olası operasyonlara karşı hava savunması sağlamak amacıyla kullanacağının şüphe götürmediği yorumu yapıldı.

Daha önce Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) eski sözcüsü Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltmasını ve kendilerine MANPAD verilmesini istemişti.

Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " demişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 16.01.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeABDTürkiyeTerörPKK
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