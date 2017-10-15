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ABD'nin İran stratejisine Suud'dan destek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirildi

15 Ekim 2017 Pazar 17:02
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ABD'nin İran stratejisine Suud'dan destek

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kral Selman'ın Trump tarafından cuma günü duyurulan yeni İran stratejisine ilişkin "Terör ve aşırıcılığı sonlandıracak tutumlar takınmamız ve bunların birinci destekçisi İran'a karşı çabaları birleştirmemiz gerekiyor" dediği belirtildi.

Kral Selman, ayrıca Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini 'desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını' vurguladı. Görüşmede Trump'ın da Kral Selman'a desteği için teşekkür ettiği ve 'ABD'nin dünyada barış ve güvenliğe ulaşmak için müttefikleriyle çalışmaya hazır olduğunu' vurguladı. İki liderin ikili ilişkilerin gelişimini de ele aldıkları belirtildi.

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, İran Devrim Muhafızları'nı 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ArabistanKral SelmanTrumpABDStratejiİranMemnuniyet
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