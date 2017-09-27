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ABD o duvarda kararlı

ABD'de hükümet, Meksika sınırına inşa etmeyi hedefledikleri duvarın sekiz ayrı prototipinin inşasına başlayacaklarını açıkladı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:10
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ABD o duvarda kararlı

 Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nden yapılan açıklamada duvar örneklerinden dördünün betondan, dördünün de diğer materyallerden yapılacağı duyuruldu. Prototipler San Diego'da hayata geçirilecek. Donald Trump, ABD ile güney komşusu Meksika arasında "büyük ve güzel bir duvar" olması gerektiğini söylemişti.

30 gün sürmesi planlanan inşaatta 9 metre yüksekliğinde ve 9 metre genişliğinde 8 ayrı duvar modeli inşa edilecek. İnşaatların tamamlanmasının ardından yetkililer üç ay boyunca hangi duvar örneğinin daha başarılı ve dayanıklı olduğunu inceleyecek. 8 prototipin her birinin maliyeti 450 bin dolar olacak. Bu para federal bütçeden ödenecek.

Fakat Donald Trump'ın ABD Kongresi'nden talep ettiği, duvar inşaatına başlamak için gereken 1,5 milyar dolarlık fon hakkında herhangi bir ilerleme olmadı. Kampanyası sırasında Donald Trump, duvarın maliyetini Meksika'nın ödeyeceğini öne sürmüş, fakat göreve başlamasının ardından Meksika bu talebi reddetmişti. Trump, sınırın Meksika tarafından atılacak uyuşturucu torbalarının sınırın kuzeyinde güvenliği sağlayan ABD görevlilerinin kafasına düşme ihtimalini ortadan kaldırmak için duvarların şeffaf olması gerektiğini söylemişti. DIŞ HABERLER


 

Anahtar Kelimeler:
ABDMeksika SınırıDuvarDonald Trump
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