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ABD olmasa barışacaklar

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'yi "Nükleer düğme masamın üstünde" sözleriyle uyarırken, Seul yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söyleyerek Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:11
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ABD olmasa barışacaklar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, televizyondan yayınlanan yeni yıl konuşmasında, ülkesinin hem uluslararası tepkilere rağmen sürdürdüğü nükleer programı hem de Güney Kore ile ilişkileri konusunda mesajlar verdi.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünü "tamamlama" hedefini 2017 yılında başardığını söyleyen Kim, ülkesini "barış seven ve sorumluluk sahibi bir nükleer güç" olarak tanımladı.

Kim, 2018'de ise "operasyonel konuşlandırma için nükleer silah başlıkları ve balistik füzelerin seri üretimine" odaklanacaklarını ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı savaş açma ihtimalini sonlandırmak için bu doğrultuda ilerlemelerinin şart olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri, "Tüm ABD toprakları, nükleer saldırı menzilimizde ve bir nükleer düğme hep ofisimdeki masamın üstünde. Bu bir tehdit değil, gerçek" dedi.

Kim, nükleer silahları, sadece Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi halinde kullanacaklarını sözlerine ekledi. Kim'in açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin sözleriyle ilgili yorumunu soran gazetecilere kısa bir cevap verdi.

Yeni yıl kutlamaları için Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'ya girerken konuşan Trump, "Göreceğiz, göreceğiz" demekle yetindi.

ABD olmasa barışacaklar

Yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD'ye bir kez daha gözdağı veren Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore konusunda ise sıcak mesajlar verdi.

"Kuzey-Güney ilişkilerine gelirsek, barışçı bir ortam yaratmak için Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonu düşürmeliyiz. Kim'in Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları için heyet gönderme fikrine Güney Kore'den olumlu tepki geldi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü, "Kore Yarımadası'na barış getirecek ve ilişkilerimizi düzeltmemize yardımcı olacak bir adım olarak, biz Kuzey Kore ile her zaman ve her yerde görüşmeye istekli olduğumuzu sürekli dile getirdik" dedi.

Sözcü, "İki Kore'nin Kore Yardımadası'nda tansiyonu düşürmek ve barış sağlamak için oturup bir çözüm bulacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDKuzey KoreGüney Kore
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