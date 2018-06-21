ABD OPEC'e baskıyı artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle eleştirirken, ABD Kongresi'nde yeniden gündeme gelen eski bir yasa tasarısı OPEC'in üzerindeki baskıyı artırıyor. İlk defa 2000 yılında ortaya çıkan ve bugüne kadar 16 kez ABD Kongresi'ne sunulan "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Yasama Komitesi'nden Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi.

Daha önce Kongre'de onaylanan ancak 2007'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush ile 2012'de Başkan Barack Obama tarafından karşı çıkılan, hatta veto edilmekle tehdit edilen tasarının, bu sefer Kongre'den geçmesi halinde OPEC'e karşıtlığıyla bilinen Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaştırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. NOPEC'in yasalaşması halinde ABD hükümeti için "ham petrol fiyatlarını ve küresel petrol piyasasını manipüle etmek ve Amerikan petrol endüstrisiyle ekonomisini milyarlarca dolar zarara sokmak" gerekçeleriyle OPEC'e karşı dava açma hakkı doğarken, ayrıca ABD'nin kartelden milyarlarca dolar tazminat isteyebileceği belirtiliyor.

Chicago'daki broker firması Price Futures Group'un Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn, yaptığı açıklamada, tasarının Kongre'de kabul edilmesi durumunda Trump'ın tasarıyı yasalaştıracağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, OPEC'in son 3,5 yıldaki faaliyetlerine dikkati çekti.

Flynn, Kasım 2014'te Viyana'da düzenlenen OPEC olağan toplantısında Suudi Arabistan liderliğindeki kartelin ham petrol üretim miktarında kesinti yapmadığını, bu sayede OPEC'in küresel petrol piyasasını arz fazlasına boğduğunu, petrol fiyatlarını aşağı çektiğini ve yüksek maliyetli ABD'li kaya petrolü üreticilerini piyasanın dışına ittiğini söyledi.

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