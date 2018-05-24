ABD, Rusya'dan çekiniyor

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Rusya ve Çin'in havadaki üstünlüğünün ABD'nin yeni Northrop Grumman E-8 kontrol ve yönetim uçakları ve JSTARS radar sistemini bile "savaşın çıkması durumunda" savunmasız duruma getirdiğini belirterek, "Bu uçaklar, modernizasyondan sonra bile Rus ve Çin teknolojileri için ‘kolay hedef' olacak" dedi.

ABD Senatosu'nun hava kuvvetlerinin işlerinden sorumlu komitede konuşan Wilson, JSTARS sistemiyle donatılan uçağın savaşın çıkması durumunda etkisiz olacağını belirterek, "Rusya ve Çin'in ‘karadan havaya' tipi füzeleri uzun menzile sahip ve uçağımız savaşın ilk gününde vurulacak" ifadelerini kullandı.

Wilson, yeni JSTARS platformunun geliştirilmesi için yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rus radar sistemi Struna-1’in, savaşın çıkması durumunda ABD’nin hayalet uçaklarının katili olacağını belirtti.

Birçok ülkenin filolarında, stealth teknolojilerine göre geliştirilen savaş uçaklarının bulunduğu ifade edilen haberde, hayalet uçaklarının radyo emici malzeme ve kaplamalar sayesinde sıradan radarlar için görünmez hale geldiğini anlattı. Yeni Rus tasarımının teknolojik yeteneklerinin standart radarların çok ötesinde olduğunu belirten NI, Struna-1’in sadece hayalet uçakları değil radyo sinyalini yansıtmak için çok küçük olan hedefleri bile tespit etme yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.

Rus tasarımı sıradan radarlardan farklı kılan verici ve alıcının özel konumu sayesinde elde edilen güç olduğu belirtilirken bu tür yeniliklerin radarı daha hassas yaptığını, bunun da planör ve seyir füzelerini bile tespit etme fırsatını verdiği vurgulandı. Ayrıca Struna’nın özel tasarımının, anti radyasyon silahlarına karşı daha az savunmasız yaptığının altını çizen NI, Struna’nın Batı’daki muadillerine göre çok daha hareketli olduğu belirtildi.

AA