'ABD şaşırtmadı'

Zaharova, ‘"Bu karar, ABD'nin sadece kendi çıkarlarına uyan çok taraflı düzenlerle işbirliği yapmak istediğini teyit ediyor. Konseyden ayrılma kararıyla ABD, insan haklarına yönelik kendi itibarına bir kez daha güçlü bir darbe vurmuştur. Konsey bugüne kadar etkin bir şekilde çalışmıştır ve ABD olmadan da böyle çalışmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

ABD'yi uluslararası alanda çifte standart beklentisinde olmakla suçlayan Zaharova, ABD'li yetkililerin kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmezden geldiklerini savunarak, "Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar ancak aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyini de yeniden şekillendirmek istiyorlar" dedi. Daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa ABD'nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Konsey içerisinde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söylemişti.

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