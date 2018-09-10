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ABD Suriye'de fosfor bombası kullandı

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:04
ABD Suriye'de fosfor bombası kullandı

Savçenko, “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı. Korgeneral Savçenko, beyaz fosforun kullanıldığı silahların kullanımının, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne ilişkin ek protokolle yasaklanmış olduğunu hatırlattı.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, geçen perşembe günü ABD’nin Suriye’de kimyasal silah üretimi veya depolanmasıyla ilgili olduğu iddia ettiği tesisleri açıklamasını ve oraya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) temsilcilerinin gönderilmesini önermişti.

Rus diplomat, “Eğer ABD idaresi, Suriye’deki tesisleri kimyasal silahın depolanması veya kullanılmasıyla bağlantısından şüpheleniyorsa kimyasal anlaşmanın öngördüğü denetimin gerçekleştirilmesi için bu bilgilerin KSYÖ’ye verilmesi gerekiyor” demişti.

Rusya’nın, militanların provokasyon için kullanmayı planladığı kimyasal madde ve donanımın karmaşık yollarla Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere getirildiğini kesin olarak bildiğini dile getiren Nebenzya, yasadışı silahlı oluşumların Batılı gizli servislerden eğitim aldığının da altını çizmişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 10.09.2018 17:54
Anahtar Kelimeler:
ABDFosfor BombasıSuriyeRusya
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