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ABD, Suriye'de güven kaybedecek

Rusya Ortadoğu Enstitüsü’nden uzman Sergey Balsamov, ABD’nin Afrin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı koymaması halinde, Suriye’deki müttefiklerinin güvenini kaybetme ve ülkedeki pozisyonunu kaybetme riskini alacağını söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 12:04
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ABD, Suriye'de güven kaybedecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin operasyonunu Russia Today'e (RT) değerlendiren Balsamov "2014 yılından beri Afrin'deki muhalifler de dahil ABD Kürtlere destek veriyor. ABD şimdi de geri adım atmayarak itibarını korumaya çalışıyor. Ancak Washington Erdoğan'a karşı koymaz ve kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmesine izin verirse, müttefiklerinin güvenini kaybetme riskini alır, bunun sonucunda da bölgedeki daha önceki pozisyonunu kaybeder" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı'nın Türkiye ile Rusya ilişkilerinde büyük karşıtlıklara sebep olmayacağı tahmininde bulunan Balsamov, TSK'nın operasyonunu Kürtleri zayıflatacağını, böyle bir durumun da Şam'ın yararına olacağını kaydetti.

Balsamov "(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad açısından operasyonun hiçbir endişe verici yok. Aksine Kürtlerin zayıflaması, Esad'ın işine yarar" dedi.

Balsamov, Zeytin Dalı'nın Suriye'deki cihatçı örgütlerin işine yarayacağı yönündeki iddialar konusunda da "Zeytin Dalı yüzünden cihatların pozisyonlarını güçlendirmesi çok mümkün, ancak ben olsam bunu dramatize etmezdim" yorumunda bulundu.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaTürkiyeAfrinZeytin DalıEsadErdoğanSergey Balsamov
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