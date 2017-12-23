ABD Suriye'de özerklik peşinde

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin kontrol ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı gruplarla çalışmaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere brifing veren McGurk’e bir gazeteci, Başkan Trump’ın telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “YPG’yle ilişkilerde ayarlamalar yapılacağını söylediği” şeklindeki haberleri sordu.

"Şimdi operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar olacak” diye konuşan Özel Temsilci McGurk şöyle devam etti: “Suriye’de kalmaya ve yerel güçlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak yıllar geçtikçe, desteğin türünde de ayarlamalar olacak. Operasyonların ilerleme şekline bakıldığında bu çok doğal. Bu her zaman planın bir parçasıydı. Biz Suriye’de kaldıkça yerel aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz. Yerel halkın, ellerindeki bölgelerin yönetiminden sorumlu olmalarını istiyoruz ve Türkiye’yle tam şeffaflık politikamızı da muhafaza edeceğiz.”

'Rusya’yla temas devam edecek'

Bir başka soru üzerine, ABD’nin Suriye’de DEAŞ'a karşı savaşta 2018 boyunca da Rusya’yla temas halinde kalmayı sürdüreceğini belirten McGurk, ABD olarak Suriye’deki savaşa BM denetimindeki seçimlere uzanan bir anayasal süreç üzerinden çözüm bulmak istediklerini kaydetti.

McGurk, DEAŞ'ın Suriye’de elindeki bölgelerin yüzde 98’ini kaybettiğini, BM raporuna göre her ay 1000 Suriyeli mültecinin evlerine döndüğünü söyledi.

Sözler farklı icraat farklı

24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘YPG’ye bundan sonra silah gitmeyecek’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye 2018'de gönderilecek silahları için Pentagon’un bütçesini 12 Aralık’ta imzaladı.

ABD'nin önümüzdeki yıl terör örgütü PKK'nın suriye'deki kolu olan PYD/YPG'ye vereceği silahlar şöyle: 12 bin Kalaşnikof, 6 bin PKM Makineli tüfek, 3 bin 500 Doçka ağır makineli tüfek, 3 bin RPG-7 Roketatar, bin Tanksavar, 100 keskin nişancı tüfeği, 235 havan topu sistemi.