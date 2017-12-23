Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

ABD Suriye'de özerklik peşinde

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Suriye’de kalmaya ve yerel güçlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yerel halkın, ellerindeki bölgelerin yönetiminden sorumlu olmalarını istiyoruz" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
559 Okunma
ABD Suriye'de özerklik peşinde

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin kontrol ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı gruplarla çalışmaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere brifing veren McGurk’e bir gazeteci, Başkan Trump’ın telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “YPG’yle ilişkilerde ayarlamalar yapılacağını söylediği” şeklindeki haberleri sordu.

"Şimdi operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar olacak” diye konuşan Özel Temsilci McGurk şöyle devam etti: “Suriye’de kalmaya ve yerel güçlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak yıllar geçtikçe, desteğin türünde de ayarlamalar olacak. Operasyonların ilerleme şekline bakıldığında bu çok doğal. Bu her zaman planın bir parçasıydı. Biz Suriye’de kaldıkça yerel aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz. Yerel halkın, ellerindeki bölgelerin yönetiminden sorumlu olmalarını istiyoruz ve Türkiye’yle tam şeffaflık politikamızı da muhafaza edeceğiz.”

'Rusya’yla temas devam edecek'

Bir başka soru üzerine, ABD’nin Suriye’de DEAŞ'a karşı savaşta 2018 boyunca da Rusya’yla temas halinde kalmayı sürdüreceğini belirten McGurk, ABD olarak Suriye’deki savaşa BM denetimindeki seçimlere uzanan bir anayasal süreç üzerinden çözüm bulmak istediklerini kaydetti.

McGurk, DEAŞ'ın Suriye’de elindeki bölgelerin yüzde 98’ini kaybettiğini, BM raporuna göre her ay 1000 Suriyeli mültecinin evlerine döndüğünü söyledi.

Sözler farklı icraat farklı

24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘YPG’ye bundan sonra silah gitmeyecek’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye 2018'de gönderilecek silahları için Pentagon’un bütçesini 12 Aralık’ta imzaladı.

ABD'nin önümüzdeki yıl terör örgütü PKK'nın suriye'deki kolu olan PYD/YPG'ye vereceği silahlar şöyle: 12 bin Kalaşnikof, 6 bin PKM Makineli tüfek, 3 bin 500 Doçka ağır makineli tüfek, 3 bin RPG-7 Roketatar, bin Tanksavar, 100 keskin nişancı tüfeği, 235 havan topu sistemi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeDeaşTrumpMcGurkPydYPGRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail UNESCO'dan çekilecek
İsrail UNESCO'dan çekilecek
ABD'den Ukrayna hamlesi
ABD'den Ukrayna hamlesi
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Danimarka'da cami sayısı arttı
Danimarka'da cami sayısı arttı
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim