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ABD Suriye'de sivilleri vuruyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, ABD uçaklarının ağır bombardımanlarının yanı sıra insani yardım eksikliğinin Suriye'nin Rakka kentinde insani bir felakete yol açtığını söyledi.

29 Eylül 2017 Cuma 17:05
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ABD Suriye'de sivilleri vuruyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Rus Sputnik kanalına verdiği mülakatta, "Rakka'da, insani yardımların sevkiyatına yönelik acil tedbirlerin yetersizliği ve sivillerin tahliyesi için koridor yaratılmadığından bir insani felaket yaşıyoruz. ABD uçaklarının kronik hale gelmiş, sivillere yönelik bombardımanları da dahil, çok sayıda hatası olduğundan söz etmiyorum bile" dedi.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele stratejisinin tamamen etkisiz olduğunu kanıtladığını belirten Sıromolotov, Rusya'nın Suriye'deki teröristlerin ortadan kaldırılmasını engellemeye yönelik girişimlerini engellediği ve engellemeye devam edeceğini söyledi.

Sıromolotov, Suriye'de gayrimeşru şekilde var olan dış güçlerin, kendi ülkesini teröristlerden kurtarmak amacıyla operasyonlar gerçekleştiren Suriye ordusunun eylemleri için sınır belirlemesini de ‘absürd' olarak nitelendirdi.

ABD, IŞİD'in yenilmesini istemiyor

Suriye'deki Rusya birliklerinini ABD'yi Deyr ez Zor'daki IŞİD'e karşı operasyon sınırları konusunda derhal bilgilendirdiğini belirten Sıromolotov "Askeri uzman düzeyinde diyaloğumuz sürüyor" dedi.

Sıromolotov, ABD'nin, Rusya ile birlikte hareket eden Suriye ordusu tarafından IŞİD'in yenilgiye uğratılmasını istemiyor gibi göründüğünü söyledi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeışid
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