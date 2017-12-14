ABD, Suriye'den kaçan DEAŞ'lıları vurmuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yılsonu basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Ticaret Merkezi'ndeki basın toplantısına bu yıl 1600'den fazla gazeteci katıldı.

Putin'in bu yıl 13. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü.

Putin'in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakika sürdü. Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e Rusya'nın 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden ülkede hala asker bulundurduğunu sordu.

"Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD, daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum..."

Trump'a 'sen' derim

Putin, "Trump'la birbirinize sen mi, yoksa siz mi diyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı: "Trump'la birbirimize 'sen' diye hitap ediyoruz. Bizim gibi kişiler arasındaki ilişkiler de böyle olmalı. Trump'la iş irtibatı kurmam gerektiğinden eminim. Bu sayede Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme imkanına sahip olacağını umuyorum."

Rusya lideri Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü ise tanımadıklarını söyledi. Bu konuda tüm taraflara 'gerginliği azaltma' çağrısı yapan Putin, ABD'den Kuzey Kore'ye fırlatılacak bir füzenin korkunç sonuçlara neden olabileceğini söyledi. P

utin'in konuşmasında "Rusya ve Ukrayna halklarının bir olduğunu" savunması dikkat çekti.

Peşmergeye selam

Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık kararı çıkan Eylül referandumuna ilişkin bir soruyla ilgili olarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geleceği konusunda, yasalar çerçevesinde hareket edilmeli ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in IKBY ile yaptığı işbirliğinin, 'hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Rosneft'in yararına olduğunu' söyledi.

Putin şöyle devam etti: "Kürtler ile geleneksel ve tarihi olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Bu sorunun karmaşıklığını her yanıyla anlıyorum. Fakat Kürt halkı ile ilişkilerimizi geliştirmemize hiçbir şeyin engel olmadığına inanıyoruz. İlişkilerimizi geliştireceğiz."

Bağımsız aday olarak yarışacak

Putin, basın toplantısının başında önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacağını açıkladı. Başarıları nedeniyle Rusya'da etkili bir muhalefet olmadığını savunan Putin, "Meydanlarda gürültü yapmakla iktidara gelinmez" dedi.

Suriye'deki krizin acısını en çok Türkiye çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de 2011'den beri süren kriz hakkındaki bir soruya, "Bunun acısını en çok çeken Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor" cevabını verdi.

Putin ayrıca, Rusya'nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini söyleyerek, Suriye'deki krizi Şam'ın yalnız başına çözemeyeceğini, bunun uluslararası toplumun ortak çabasını gerektirdiğini belirtti.